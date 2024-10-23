В России приняли новый закон о регулировании майнинга. При необходимости Федеральное Правительство может запретить добывать криптовалюту по всей территории страны.

В рамках нового закона о регулировании майнинга Правительство РФ может запретить добывать биткоин и любую другую криптовалюту по всей территории страны. Также у него есть полномочия выносить запрет на участие в майнинговых пулах в любом регионе. Помимо этого, с 1 ноября у кабинета министров будет право устанавливать требования к работе операторов майнинговой инфраструктуры, характеру, объему оказываемых ими для участников рынка услуг.

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Информацию о манерах, добывающих криптовалюту в промышленных объемах, будет собирать для спецреестра ФНС. Налоговая служба может исключить из этого списка любое юридическое лицо, индивидуального предпринимателя, которые нарушат закон. Частные майнеры могут работать без регистрации в реестре с условием, что они не будут перегружать сеть и не будут доставлять неудобства соседям. В регионах продолжат проводить рейды в рамках борьбы с подпольными майнинговыми фермами, которые самовольно подключаются к сети и бесконтрольно используют электричество.

По запросу ФНС должна предоставлять информацию об адресах кошельков некоторых майнеров сотрудникам ФСБ, Росфинмониторинга и Росимущества, прокуратуры, дознания, предварительного следствия.



