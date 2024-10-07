Решение связано с тем, что корпорация собирается сосредоточиться на выпуске более качественных полноценных и оригинальных продуктов.

В Bloomberg подчеркнули, что бренд представляет новинки каждый год. Обозреватель агентства Марк Гурман пишет, компания откажется от указанной стратегии, чтобы производить более полноценные продукты. Специалисты пришли к выводу, что выпускать ежегодно новые устройства слишком затратно и нецелесообразно.

Apple уже нерегулярно выпускает новинки iPad, Apple Watch, MacBook, но из всех продуктов iPhone представляются ежегодно. Скорее всего, такая тенденция сохранится еще несколько лет. Это аргументировано спросом на рынке. Пользователи следят за новинками, многие обновляют смартфоны раз в год и стараются пользоваться исключительно флагманами. Но при выпуске iPhone ежегодно производитель не успевает добавить новые функции в телефоны. Так, бренд не выпустил Apple Intelligence, которая должна была стать фишкой iPhone 16.

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Несмотря на недостатки, у ежегодного выпуска смарт-устройств есть преимущества. Это и мотивация для сотрудников, которые имеют четкое понимание, когда новый продукт должен быть готов, и определенность для инвесторов. С таким подходом легко планировать маркетинговую активность. Apple собирается выбрать более гибкий подход: выпускать продукты, когда они будут готовы. Если продукты окончательно не готовы, их не будут выпускать.



