Об этом сообщил глава Министерства энергетики России Сергей Цивилев на встрече с президентом страны Владимиром Путиным. Также он поблагодарил Владимира Владимировича за поддержку инициативы о легализации майнинга РФ.

Министр энергетики Сергей Цивилев отметил рост в развитии российской майнинговой индустрии. Динамика закрепилась после принятия в этом году законопроектов, связанных с криптовалютами. С 1 ноября добывать криптовалюту в промышленных масштабах имеют право индивидуальные предприниматели и юридические лица, которых добавили в специальный реестр. Вести реестр майнеров получила полномочия ФНС. Изначально предполагалось, что этим вопросом будут заниматься специалисты Минцифры. В непромышленных масштабах заниматься майнингом могут физические лица, не превышающие лимиты энергопотребления и не мешающие жить соседям. Правительство России пока еще не утвердило размер лимитов в регионах.

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Согласно обновленному законодательству в некоторых регионах или отдельных его территориях Правительство РФ может выносить запрет на добычу криптовалюту. Мера предусмотрена для того, чтобы не допускать перегруженность линий электропередач. Цивилев сказал, что майнерам нужно быть готовыми к переезду в регионы, где присутствует избыток энергомощностей.

В числе энергодефицитных регионов находится Иркутская область. Здесь сосредоточена треть российского майнинга, которая в среднем потребляет 1 000 МВт. Из этого количества 130 МВт приходится на бытовой майнинг, все остальное занимает майнинг промышленный.

Заместитель министра энергетики РФ Евгений Грабчак объявил о том, что в России рассматривается идея внедрить новую, четвертую категорию надежности потребителей электроэнергии. Если законопроект утвердят, запуск категории будет проходить экспериментально. Российских майнеров могут включить в эту категорию, и это будет означать, что в случае необходимости в любое время оборудование для добычи биткоинов и другой криптовалюты могут отключить от сети.



