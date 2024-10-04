Это универсальная площадка, на которой команда Национального управления аэронавтики и космонавтики (NASA) будут тестировать инновационные разработки.

Наземный образец GTU применяется в подготовке к миссиям в рамках реализации программы «Артемида». Его не собираются отправлять на Луну, но ценность образца сложно переоценить. Дело в том, что прототип универсального ровера способен помочь в усовершенствовании лунных транспортных средств, которые астронавты будут использовать в своей работе. В апреле Национальное управление аэронавтики и космонавтики (NASA) утвердило 3 подрядчиков, и началась работа. Было решено, что наземный образец будет играть роль универсальной платформы в Хьюстоне Штата Техас, где специалисты будут тестировать инновации, выявлять недочеты и проводить работу над ошибками.

Источник изображения: Securitylab

По словам инженера проекта Джеффа Сомерса, GTU был создан, чтобы команды могли тщательно изучать каждый аспект работы ровера, взаимодействовать с подрядчиками, использовать их оборудование. Во время разработки прототипа были учтены требования, которые предъявляются к будущим вездеходам. Вместимость ровера составляет до 2 членов экипажа, есть возможность дистанционного управления, поддержки разных режимов работы. Сообщается, реализация программы «Артемида» не будет ограничиваться возвращением человека на Луну. Это один из этапов в подготовке к предстоящим экспедициям на Марс.



