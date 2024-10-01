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Astra_news
В Санкт-Петербурге создали робота, повторяющего авторскую манеру стиля знаменитых художников
Разработка принадлежит Санкт-Петербургскому государственному электротехническому университету.

Исследователи СПбГЭТУ «ЛЭТИ» обучили робота-художника с высокой точностью передавать технику нанесения мазков при копировании картин известных художников.  Устройство представляет собой перемещающуюся в пространстве роботизированную руку. Она способна удерживать кисть для создания шедевров. Роборука прикрепляется к столу, где предварительно должен быть установлен холст.

Источник изображения: Dzen

Первый прототип робота сначала использовал только черную краску. Затем он научился смешивать краски, создавать оттенки, экспериментировать. Постепенно робот освоил способы копирования стилей нанесения мазков живописцев, вошедших в историю.

Источник изображения: Dzen

Об исследовании написано в журнале Robotics. В статье указано, за счет нового компьютерного алгоритма робот воспроизводит манеру работы известных художников. Также робот может создавать каллиграфические надписи. Авторы исследования вспоминают, идея выпустить роботизированного художника появилась примерно 10 лет назад. Реализация проекта осуществляется поэтапно. Алгоритм научился разбивать на отдельные мазки загруженную картину, а затем он преобразовывал полученные данные в специальный код. Возможности робота-художника были протестированы на имитации стиля великих импрессионистов. Испытания завершились успешно. В будущем разработчики собираются расширить потенциал роботизированного живописца. 


#новости #робот #искусство
Источник: russian.rt.com
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