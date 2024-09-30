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Astra_news
Эксперт Кокорин: Пыльная буря на Юге России связана с долгим отсутствием осадков
Пыльная буря охватила Волгоградскую, Ростовскую, Астраханскую области, Калмыкию, Дагестан, Ставрополье, Луганскую Народную Республику.

Из-за неблагоприятных погодных условий на федеральных трассах осложняется видимость, обрываются линии электропередач, происходят природные пожары. С пыльной бурей сталкиваются жители Волгоградской, Ростовской, Астраханской областей, Калмыкии, Дагестана, Ставрополья, Луганской Народной Республики. Ситуацию прокомментировал эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин.

Источник изображения: Dzen

Он объяснил, что текущая ситуация связана с длительным отсутствием осадков в августе и сентябре 2024 года. Подобные явления стали чаще проходить с 80-х годов, продолжительность пыльных бурь тоже увеличивается. Длительная засуха порождает пыльные бури даже при небольшом ветре. Климатолог объяснил, что пыль появляется при отсутствии осадков дольше 2-3 недель, а на Юге РФ не было дождей почти полтора месяца.


#юг россии #пыльная буряя
Источник: tass.ru
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