Заместитель министра финансов страны Иван Чебесков озвучил позицию журналистам в кулуарах форума «Будущее страхового рынка», который проводится ежегодно.

Чиновник поделился прогнозом, что принятие закона о налогах для майнеров должно пройти до конца текущего года. Заместитель министра финансов также поделился с журналистами видением министерства. Он сказал, сначала речь может идти об акцизе на потребление электроэнергии. «Целевая картинка у нас все-таки — налогообложение по прибыли. Это долгосрочная цель», — добавил он.

Чебесков также отметил, что окончательное решение еще не принято. Промежуточной конструкцией осуществления долгосрочной цели может быть налогообложение в виде акцизов. Вариант с акцизом считается предпочтительным ввиду того, что измерить потребление электроэнергии проще, чем рассчитывать цену поступающих на кошельки майнеров биткоинов. Министерство финансов выразило готовность оказать поддержку парламентариям в подготовке законопроекта.

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Напомним, в августе Путин подписал закон, легализующий майнинг в стране. Установлен порядок лиц, которые имеют право добывать биткоин и другую криптовалюту. У Правительства России появились полномочия выносить запрет на осуществление майнинговой деятельности в любом регионе или отдельной его части. Но к настоящему времени не утвержден специальный порядок налогообложения, применяются общие нормы. Работа в этом направлении продолжается.



