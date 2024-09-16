Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин анонсировал рассмотрение проекта о регулировании предоставления онлайн-подписок россиянам.

Вячеслав Володин заявил о том, что планирует добиться от интернет-площадок прозрачности в сроке действия, размере, периоде платежей, порядке отказа от подписки. Принятая инициатива помогает избежать нежелательные незапланированные траты в виде списания с банковских карт, однажды оформивших платную подписку.

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Уже на этой неделе Госдума рассмотрит проект. Цель заключается в том, чтобы предоставление платных услуг на цифровых сервисах, платформах стало прозрачнее, чтобы пользователи четко понимали все нюансы оформления платной подписки. Договор должен действовать до последнего дня оплаченного периода. Володин указывает на важность на законодательном уровне урегулировать предоставление таких услуг.

Депутат Антон Немкин, комментируя анонс Володина, уточнил, проект о подписках готовится не один год. В нем учтены замечания Роспотребнадзора, бизнес-сообщества, предложения, указанные в отзыве Правительства. Ожидается, нововведение сделает более прозрачным регулирование цифровых подписок. Правила оформления должны быть простыми, их можно будет легко найти на сервисе. Автоматического продления быть не должно.



