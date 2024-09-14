Разработку также можно использовать для повышения безопасности систем, которые используют голосовую аутентификацию.

Институт искусственного интеллекта AIRI, Московский технический университет связи и информатики (МТУСИ) представили систему, которая с помощью искусственного интеллекта находит признаки генерации синтетического голоса. Она пользуется популярностью среди телефонных мошенников и аферистов. С ее помощью преступники подделывают голоса, чтобы убедительнее воздействовать на своих жертв.

Эксперты заметили, синтетические голоса в действительности довольно-таки трудно отличить от оригиналов. Искусственный интеллект работает с высокой, но не 100% точностью. Система учитывает контекст, знания о голосовых данных, она прошла обучение и может отличать подлинный голос от подделки.

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Разработчики предполагают, что внедрение подобных методов борьбы с телефонными мошенниками поможет повысить уровень безопасности и защищенности от атак, которые основаны на подмене голоса. Они подчеркнули, что их система на базе ИИ эффективнее модели, которую ранее создали ученые из Южной Кореи и Франции. Российская модель не только практически безошибочно определяет сгенерированный голос, но и повышает безопасность систем, которые в своей работе используют голосовую аутентификацию.