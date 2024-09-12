В глобальном рейтинге, состоящем из 151 страны, лидирующие позиции находятся у Центральной и Южной Азии.

Специалисты аналитической компании зафиксировали рост криптовалютной активности на территории разных государств, в том числе и странах с невысоким уровнем дохода. Они также отметили, что в странах с высоким уровнем дохода идет спад.

Во время составления списка, куда вошла 151 страна, учитывалось 4 показателя, основанные на использовании разных видов криптовалютных сервисов. К первой категории относилась общая стоимость криптовалют, полученная пользователями криптосервисов в каждой стране в сравнении с ВВП по паритету покупательной способности. Чем выше соотношение, тем внушительнее рейтинг.

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Второй показатель зависел от активности непрофессиональных пользователей централизованных сервисов. Следующий показатель рассчитывался так же, как и стоимость криптовалюты в сети. Последний показатель учитывал розничные транзакции DeFi-сервисов не меньше $10 тысяч.

На первом месте рейтинге оказалась Индия, в тройке лидеров оказались Нигерия, Индонезия. Америка заняла 4 позицию в списке. Россия уверенно вошла в десятку вместе с Филиппинами и Бразилией. В России становится больше майнеров биткоина. После принятия закона, который легализовал майнинг в стране, увеличился спрос на покупку оборудования для добычи криптовалюты.



