Президент Международной академии digital-коммуникаций, доцент РУДН заявил о том, что защищенный аппарат следует собирать из отечественных компонентов.

Эксперт считает принципиально важным, чтобы компоненты для защищенного аппарата для связи были произведены на территории РФ. Такой аппарат нужен для сохранения тайны переписки. Доцент РУДН, который также является президентом Международной академии digital-коммуникаций, заявил о том, что если пользоваться iPhone, Android, то говорить о стопроцентной тайне переписки нельзя.

Госслужащие не выдают государственные тайны через мессенджеры, но злоумышленники могут взломать их переписку и опубликовать вырванные из контекста фразы, что может скомпрометировать чиновника и его работу. Такой ситуации быть не должно.

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Новый телефон для чиновников, на взгляд интернет-эксперта, должен быть полностью сертифицирован российским рынком. То есть речь идет не только о компонентах из страны, но и работа на российском ПО.