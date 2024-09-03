Эта функция помогает лучше выполнять запрограммированные задачи, не отвлекаясь на внимание со стороны незнакомых людей.

Инженеры Deep Robotics рассказали, робопес X30 обучен избегать незнакомцев, случайных объектов и угроз. Эта позволит четвероногому роботу лучше справляться с задачами. Особенно это будет востребовано в рамках участия в аварийно-спасательных миссиях.

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Исследования показали, что люди встречают роботов-собак повышенным интересом. Порой роботы теряются и тратят энергию и время для того, чтобы вернуться к изначальной миссии. «Искусственный страх» к незнакомым объектам должен повысить качество работы роботизированной системы. Разработчики поделились видео, где четко видно, как человек пытается приблизиться к роботу. Собака замечает действия постороннего человека и старается отойти. Во время экспериментов робопсы также успешно уклонялись от приближающихся к ним случайных объектов.





У Deep Robotics большой опыт работы. Сначала инженеры создавали роботов, способных самостоятельно подниматься по лестнице. Компания научилась создавать гуманоидов, робопсов, способных выполнять разного уровня сложности задачи. В числе преимуществ роботов-собак находится их способность работать при –20°C до 55°C. X30 также является водонепроницаемым роботом, он может ходить по промышленным лестницам. При этом устройство не зависит от внешних источников света, что позволяет ему свободно передвигаться в темноте.



