International Journal of Human-Computer Studies сообщает, исследователи доказали, способности мозга оказывают независимое влияние на использование компьютера.

Раньше был стереотип, опыт работы с ПК важнее когнитивных способностей, но эксперимент ученых Университета Аалто в Финляндии, показал, способности мозга оказывают независимое влияние во время работы с техникой. Профессор Антти Уоласвирта утверждает, сложность нынешних пользовательских интерфейсов делает практику недостаточной для достижения высокой эффективности. Он предположил, вероятнее всего, скоро интерфейсы упростят.

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Во время эксперимента добровольцы должны были выполнить 18 задач, среди которых была установка ПО и заполнение различных форм. Исследование показало, рабочая память, внимательность — наиболее важные когнитивные способности для работы на компьютере или ноутбуке. Чем выше интеллект, тем проще было выполнять новые задачи, тем организованнее себя чувствовал доброволец. Было легче сосредоточиться. Когда испытуемые чувствовали себя уверенно, они совершали меньше ошибок, чем те люди, которые сомневались в каждом своем шаге.



