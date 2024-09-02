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Astra_news
По итогам августа доходы майнеров биткоина достигли 11-месячного минимума
Последний месяц лета 2024 года стал для добытчиков биткоина одним из самых сложных в году.

В прошлом месяце доходы биткоин-майнеров упали до минимума, установленного в 2023 году, и составили $827 миллионов. Это на 10,5% ниже июльских значений в $927 миллионов. Аналитики Bitbo констатируют, это наиболее низкий результат с прошлой осени. Показатель за август 2024 года лишь на 5% превышает статистику прошлого августа. Это мало с учетом того, что курс криптовалюты в этом году выше, чем год назад.

Совокупный доход майнеров за август текущего года меньше, чем пиковое значение марта, составивший примерно $1,93 миллиарда. Эксперты объясняют, это связано с разными факторами, в том числе и с повышением сложности криптодобычи, давлением из-за падения объемов транзакций. Сложность майнинга сейчас ощущается острее, ведь в апреле был халвинг, сопровождающийся сокращением вдвое награды за добытые блоки в сети. Теперь показатель составляет 3,125 вместо 6,25 BTC.

Источник изображения: Wibestbroker

Майнинговый процесс стал менее прибыльным, ведь награда уменьшилась в 2 раза, а расходы не растут. Ситуацию может изменить взлет курса. Вечером второго сентября 1 BTC торговался на уровне $ 58 706. Майнеры ожидают, до конца года 1 биткоин будет стоить $200 000, а затем несколько раз обновит исторические максимумы. Но никто не может дать стопроцентной гарантии, что курс в будущем взлетит. 


#новости #майнинг #биткоин
Источник: rbc.ru
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