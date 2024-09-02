Они разработали 2 модели и сообщили об этом в разные научные журналы США. После этого о разработке узнали в разных странах.

Специалисты из Нью-Йорка заявили о том, что им удалось вырастить мицелий в электронике робота. Был создан электрический интерфейс, фиксирующий электрофизиологическую активность мицелия, обрабатывающий ее и преобразовывающий в сигнал. Во время исследования было доказано, что мицелий может подавать сигналы в качестве реакции на раздражители, представленные в виде света. Роботы реагировали на них, когда начинали двигаться.

Источник изображения: Mir24

Первая модель необычного робота является примитивным устройством на колесах. Второй робот имеет форму паука. Исследование ученых Корнеллского университета состояло из 3 экспериментов. Роботы двигались на основе сигналов от мицелия. Потом на них направили ультрафиолетовый свет. Роботы поменяли способ передвижения. Во время третьего эксперимента были отключены сигналы гриба, роботов удалось перевести на ручное управление. Исследовательская команда добавила, необычные роботы хорошо реагируют на свет и химические соединения. Они подчеркивают, что живые системы проще в использовании, чем синтетические.



