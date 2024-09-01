По всему миру ведется работа по закрытию нелегальных майнинговых площадок, и Россия не является исключением.

Подпольные майнеры становятся изобретательнее в выборе места для установки оборудования в надежде, что их не найдут сотрудники правоохранительных органов. На территории учебно-тренировочного центра «Кавголово» в Ленинградской области полицейские нашли ферму, где добывали криптовалюту. Десятки устройств были самовольно подключены к электросети и создавали дополнительную нагрузку на линию.

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Согласно предварительной информации, ферму установили во время ремонта тоннеля, который проходил более 5 лет назад. Сообщается, контроль за устройствами осуществлялся дистанционно. Глава комплекса «Кавголово» Галина Пантелеева утверждает, что ничего не знала о подпольной организации. Узнать потребление электроэнергии на объекте не получится, ведь по объектам базы отдельный учет не составляется, расход электроэнергии постоянно меняется. Ректор университета имени Лесгафта Вадим Гришков говорит, разберется с ситуацией, которая сложилась на находящейся в подчинении вуза базе в Кавголово.

Расследование продолжается. Подпольная ферма могла приносить прибыль в $130 тысяч ежегодно. Для обеспечения шумоизоляции использовалась специальная перегородка. Найденное оборудование считается устаревшим, но оно еще может приносить доход.



