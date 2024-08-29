Заявление сделал глава МИД Италии Антонио Таяни.

Вице-премьер Италии, который также занимает пост министра иностранных дел, Антонио Таяни рассказал журналистам, что Рим не собирается давать разрешение Киеву на использование любого итальянского оружия для ударов по территории РФ. Италия не меняла позицию по этому вопросу и собирается придерживаться ее в будущем.

Эксперты говорят, что политик сделал публичное заявление после того, как руководитель внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель объявил о том, что странам Евросоюза следует снять ограничения на удары Киева по России. Очевидно, Италия не согласна с такой точкой зрения.

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Не так давно представитель МИД РФ Мария Захарова озвучила информацию о том, что атака на Курскую область аннулирует возможности проведения мирных переговоров между Россией и Украиной. По мнению дипломата Юрия Ушакова, в данный момент России нерезонно вступать в переговоры с Украиной.