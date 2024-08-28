Во французской прессе сообщается, что ордер на арест братьев Павла и Николая Дуровых был выписан в марте текущего года.

На прошлой неделе задержали основателя Telegram Павла Дурова. Его арестовали, когда он вышел из самолета, летевшего из Азербайджана во Францию. Сообщается, что ордер на арест Павла и Николая Дуровых был выписан еще в марте. Вероятнее всего, Павел это прекрасно знал. За 20 минут до посадки в Париже самолет предпринимателя изменил траекторию полета. Самолет развернулся и направился на юг страны, но через 5 минут джет вернулся в границы коридора, ведущего в Ле-Бурже. Есть вероятность, что самолет был вынужден приземлиться, чтобы заправиться.

Источник изображения: Appmess

Павла Валерьевича задержали за отказ сотрудничества с Правительством Франции и недостаточную модерацию в Telegram. Его обвиняют в совершении 12 преступлений. В случае доказательства вины, его могут приговорить к 20 годам лишения свободы. Представитель МИД Мария Захарова рассказала о том, что российская сторона уже предпринимает шаги для освобождения Дурова из-под стражи. Также появилась информация о том, что власти ОАЭ требуют предоставить доступ к Павлу Дурову, так как он является гражданином их страны.

У основателя Telegram есть гражданство РФ, Франции, ОАЭ, Сент-Китса и Невиса. Он с гордостью называл себя человеком мира. Его арест по-прежнему остается одной из самых обсуждаемых тем в обществе разных стран. Но мало, кто знал, что брата Павла Николая Дурова тоже объявили в розыск после того, как Telegram проигнорировал судебный запрос об идентификации одного из пользователей. В прессе не уточняется, о каком именно пользователе идет речь.



