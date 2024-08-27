Эксперты министерства заявили о том, что отечественным ИТ-компаниям следует платить за развитие отрасли в стране.

Глава министерства Максут Шадаев поделился информацией о том, что в данный момент рассматривается возможность введения новых условий для продления аккредитации крупных ИТ-компаний. Если инициативу примут, нововведение может вступить в силу с 2025 года. Суть заключается в том, чтобы компании отчисляли 5% от суммы «сэкономленных» в результате налоговых льгот средств на поддержку профильных вузов. Обязательство может коснуться компаний с высоким оборотом, порог будет установлен позднее.

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Шадаев добавил, поддержка крупных компаний не должна ограничиваться финансами. Особое внимание уделяется кадровым вопросам. Специалисты компаний могут быть направлены в вузы для того, чтобы улучшить качество обучения. Эксперты могли бы совместно с профессорско-преподавательским составом разрабатывать свои программы. Шадаев подчеркнул, все инициативы обсуждаются с представителями отрасли. Ожидается, параметры нововведения будут утверждены осенью. В случае одобрения проекта без выполнения аспектов новых обязательств компании не смогут продлить аккредитацию и рассчитывать на налоговые послабления. Прогнозируется увеличение количества вузов, с которыми сотрудничают ИТ-компании.



