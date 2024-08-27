На фоне задержания основателя Telegram в сети появилось много советов для пользователей мессенджера.

Ведение переписок в Telegram или каком-либо другом доступном мессенджере было бы нарушением служебных правил и этики. Он назвал глупостью призывы чистить переписку в Telegram.

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Также во время общения с прессой Песков заявил о том, что РФ готова оказать содействие Дурову. Ситуация усложняется тем, что Павел Дуров является не только гражданином России, но и гражданином Франции.

Сегодня парижская прокуратура сообщила о том, что Дуров будет находиться под стражей еще двое суток. Напомним, его задержали при выходе из самолета, приземлившегося в Париже. Основатель Telegram прилетел во Францию из Азербайджана. Его обвиняют в совершении 12 преступлений, в том числе и мошенничестве, обороте запрещенных средств. Если вина будет доказана в суде, предприниматель может лишиться свободы на 20 лет.



