Осенью началась реализация проекта «Безопасный город». В августе подведены промежуточные результаты его работы.

В рамках реализации проекта «Безопасный город» в Новосибирской области почти за год было найдено примерно 700 человек, находившихся в федеральном розыске. Некоторые люди этого списка относились к категории без вести пропавших граждан. Об успехах взаимодействия с ИИ отчитался региональный министр цифрового развития и связи Сергей Цукарь.

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По его мнению, технология распознавания лиц является большим подспорьем в работе правоохранительных органов. С помощью искусственного интеллекта становится проще и быстрее найти пропавшего человека или людей, объявленных в розыск.

Камеры, установленные в Новосибирской области, используются и для наблюдения за состоянием лесов. В случае возникновения пожаров в оперативном порядке привлекаются экстренные службы. К настоящему времени зафиксировано более 20 случаев ликвидации возгораний на природе. На востоке Новосибирской области проходит тестирование ИИ-системы для борьбы с вырубкой деревьев в лесу.



