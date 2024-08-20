Если в суде будет доказано, подозреваемый без разрешения пользовался чужой сетью, его/ее могут привлечь к административной или уголовной ответственности. Каждый случай рассматривается индивидуально.

Бондарь напомнил, использование чужой сети Wi-Fi без разрешения владельца является нарушением действующего законодательства в России. Незнание закона никого не освобождает от ответственности. Владелец сети может обратиться в суд. Если будет доказана его правота, того, кто нарушил закон, обяжут возместить стоимость нелегально полученного трафика, компенсировать нанесенный моральный ущерб.

Источник изображения: Windowstune

Эксперт обратил особое внимание на то, что если при подключении чужого Wi-Fi были использованы вредоносные программы, действия нарушителя попадают под статьи УК РФ. Если же нарушитель удалил, скопировал, изменил информацию на ПК владельца, его/ее оштрафуют до 200 000 рублей, могут отправить в тюрьму на 2 года. Бондарь уточнил, если ущерб будет огромным, вполне возможно, наказание будет строже.



