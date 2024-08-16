В России, как и в других странах, орудуют мошенники, использующие технологию дипфейков. Банк России выпустил несколько рекомендаций, которые помогут определить злоумышленников и сохранить свои денежные средства.

Во многих регионах мошенники используют нейросети для записи видео с вполне реалистичными изображениями людей. Копируются голос, изображения, полученные через взлом аккаунтов в соцсетях, мессенджеров. Порой взлом не требуется, поскольку видео находятся в открытом доступе.

Сфабрикованные видео отправляются жертвам с целью получить денежные средства. Обычно люди получают просьбы перевести деньги на карту для помощи после ДТП, увольнения, болезни. Иногда мошенники изображают работодателей, звезд и представителей госорганов.

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Источник изображения: Dzen

В Центробанке советуют не торопиться совершать перевод. Нужно сначала позвонить знакомому, от лица которого поступила просьба одолжить деньги. Если не получилось дозвониться, необходимо написать сообщение и во время переписки спросить уникальную информацию, которую может знать только этот человек. Помимо этого, следует обращать внимание на неестественную мимику в видео, монотонную речь и странные звуки на фоне.

Весной в Госдуме предложили ввести в стране уголовную ответственность за создание дипфейков с использованием голоса и фотографий человека в корыстных целях.



