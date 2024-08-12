Разработку представили ученые из России, Индии и Ирака.

Команда ученых из России, Индии и Ирака представила комплекс для диагностики заболеваний кустов картофеля с помощью искусственного интеллекта. Он получил название AI-PotatoGuard. По словам ученого Южно-Уральского госуниверситета Мостафы Аботалеба, ИИ может определять, есть ли у картофеля фитофтороз или альтернариоз. В этих случаях споры грибка могут поражать клубни, листья и стебли. Для выявления фитофторы больше не надо выкапывать клубни. Система проводит анализ по листьям. Преимущество заключается в том, что аграрии смогут на ранней стадии болезни увидеть патологию и принять необходимые меры.

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Источник изображения: Dzen

Комплекс проводит визуальную диагностику. Его разработчики говорят, если бы прибор был изобретен раньше: к примеру, 100 лет назад, то в Ирландии эпидемия фитофторы на картофельных полях не смогла бы вызвать голод. Регулярный мониторинг болезней, который проводится легко, быстро и точно, позволит сохранить урожай, уменьшить количество применяемых химикатов.



