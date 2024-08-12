Об исследовании во втором по величине городе Штата Пенсильвания написано в Advanced Intelligent Systems.

Робот, получивший название Picotaur, может бегать, поворачиваться в разные стороны, толкать груз. Он даже может подниматься по миниатюрной лестнице. Его разработали ученые Университета Карнеги – Меллона, Инженерного колледжа для исследований в труднодоступных для людей локациях.

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Источник изображения: Lenta

Пенсильванский пикотавр оснащен несколькими приводами, которые приводят в движение его конечности. Для его создания инженеры использовали двухфотонную полимеризацию, которая позволяет создавать маленькие роботизированные системы. За счет этого процесса были уменьшены размеры рычажного механизма. Благодаря этому робот свободно переключается с режима ходьбы в режим бега.

Во время исследования в Питтсбурге ученые создали миниатюрное футбольное поле, и пикотавр толкал мяч, шел за ним. В планах у разработчиков добавить возможность заряда от солнечной батареи, чтобы усовершенствовать модель. Это позволит роботизированной системе получать автономное питание.



