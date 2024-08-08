Роботы проходят учения в военной резервации Форт Драм.

В Армии США заявили о том, что Ghost Robotics Vision 60 будут готовы к любым конфликтам. Модели оснащены карабином для защиты войск от дронов. Оружие снабжено системой наведения с инфракрасным и тепловизионным режимами. Установлен лазерный целеуказатель и работает камера. Роботизированные системы управляются через планшеты. Учения в данный момент проходят в военной резервации Форт Драм.

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Источник изображения: Securitylab

Эксперты говорят, что в борьбе с дронами робот-собака будет проникать в труднодоступные места. У него будет самый лучший обзор и он сможет расширить зону обстрела.

Роботы могут открыть огонь по дронам врагов из укрытия. Их можно будет применять в разведке или охране.

Источник изображения: Securitylab

В Армии США задействованы разные типы роботов-собак, но все они пока не вооружены, а используют их для патрулирования.