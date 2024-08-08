Использовать нейросеть разрешили студентам 4 направлений, в следующем году их перечень увеличится.

Право использовать YandexGPT получили учащиеся направлений «Востоковедение», «Медиакоммуникации», «Международные отношения», «Философия». Это связано с тем, что НИУ ВШЭ запустил конкурс ИИ-решений для подготовки дипломов. Цель проекта заключается в оценке компетенции студентов по использованию искусственного интеллекта. Вуз разрешил использовать нейросеть. Студенты очень благодарны, они говорят, что справились с заданием намного проще и быстрее. YandexGPT не просто собирал информацию, но и проводил анализ, обращал внимание на ошибки, помогал с правильным оформлением.

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Источник изображения: Afnews

Эксперимент с интеграцией ИИ-технологии оценивается как успешный. Большинство студентов получили высший балл. Научные руководители говорят, что использование нейросети не сократило уровень вовлеченности в работу студентов. Они поняли тему выпускной работы и смогли продемонстрировать это во время защиты, где им задавали вопросы. Ожидается, в следующем учебном году Высшая школа экономики расширит список направлений, студенты которых смогут использовать YandexGPT во время написания курсовых и дипломных работ.