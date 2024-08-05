К настоящему времени чип вживили в мозг только 2 пациентам. Ноланд Арбо стал первым испытателем инновационной технологии, имя второго пациента не разглашается.

Чип Neuralink вживили в мозг второму в истории человеку, операция должна была состояться еще в июле, но ее перенесли. Илон Маск заявил о том, что состояние пациента стабильно, операция недавно завершилась успешно. Известно, что оба добровольца, решившихся на рискованную операцию, страдают параличом конечностей.

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Источник изображения: Dzen

У второго пациента более мощный чип, из 1024 электродов Neuralink у него подключено 400. В рамках клинических испытаний до конца 2024 году операции по вживлению в мозг чипа Neuralink пройдут еще 8 пациентам, которые прошли отбор и дали согласие. К 2026 году количество добровольцев увеличиться до 1 000. Всех добровольцев заранее предупреждают о возможных рисках, им будет обеспечиваться медицинское наблюдение. В случае осложнений врачи окажут необходимую медицинскую помощь, как это было с первым испытателем Ноландом Арбо. Осложнения не были критическими, сейчас его здоровью ничто не угрожает. Он чувствует себя намного лучше, чем до операции. Нравится, что может управлять компьютерной мышкой силой мысли, и его все устраивает.

Напомним, вживление Neuralink проходит путем сверления отверстия в черепной коробке. Сюда с помощью робота-манипулятора имплантируется чип размером с монету. Электроды соединяются с областями мозга, отвечающими за движение.