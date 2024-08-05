Технический эксперт дал советы жителям нашей страны, как можно дольше сохранить свой телефон в исправном виде, не прибегая к услугам мастеров по ремонту техники.

По его словам, современные аккумуляторы рассчитаны на определенное количество циклов. Чтобы мобильное устройство дольше прослужило, лучше избегать их полной разрядки и полной зарядки. Когда пользователь до конца заряжает свою батарею, сокращаются циклы. Илья Казаков не советует ставить на зарядку телефон ночью, ведь в этом случае есть высока вероятность того, что человек уснет, а телефон будет продолжать стоять на зарядке. Это чревато перезарядкой и перегревом техники. Аккумулятор зарядится до 100%, но он будет находиться в перенапряженном состоянии.

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«Когда телефон заряжается в чехле, удерживается вырабатываемое тепло, это один из врагов аккумуляторов», — добавил эксперт. Аккумулятор будет нагреваться, и это тепло распространится на внутренние компоненты телефона. По этой причине, на взгляд Казакова, лучше снимать чехол со смартфона. Если техника будет постоянно перегреваться, через некоторое время можно заметить, что телефон стал медленно заряжаться. Помимо этого, он не советует заряжать мобильник от ноутбука. Заряд будет идти медленно, есть высокая вероятность перегрева. Желательно, чтобы телефон находился в диапазоне от 20 до 80% заряда батареи, так он дольше прослужит.

Ранее мы писали о том, что депутат Антон Немкин назвал перегрев телефона, шумы и эхо признаками работы шпионских программ. Он советует обращать внимание на случаи, если телефон начнет без причин перезагружаться, быстро садиться и медленно заряжаться. Все это может указывать на установку ПО, передающего конфиденциальные данные.



