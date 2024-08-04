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Astra_news
Вслед за депутатами Госдумы сенаторы из разных регионов одобрили законопроект о майнинге
Совет Федерации принял законопроекты о майнинге и обращении криптовалют. Чтобы нововведение вступило в силу, документ должен подписать президент РФ.

Текущий объем рынка майнинга в России оценивается 2,5 гигаватта потребляемой мощности. 1,7 гигаватта приходится на промышленных майнеров. Чтобы не создавать энергодефицит в регионах, Правительство России получает право выносить запрет на майнинговую деятельность в любой республике или любом крае. Добывать криптовалюту разрешается российских организациям, состоящим в специальном реестре. Физические лица тоже могут попробовать себя в роли майнеров, если будут сохранять лимиты потребления электроэнергии.

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Источник изображения: Florcvet

О каждом добытом биткоине или другой криптовалюте майнеры должны отчитываться в Росфинмониторинг. Реклама цифровых валют запрещена, хотя авторы инициативы говорили, что планируют отозвать проект. Майнингом нельзя заниматься лицам с неснятой или непогашенной судимостью за преступления, совершенные в сфере экономики, против власти и любые умышленные преступления. Ранее депутат Госдумы Анатолий Аксаков заявил о том, что майнеры и инвесторы из России получат возможность обменивать криптовалюту на цифровой рубль, это может убрать потребность в использовании иностранных бирж. Криптовалюту можно будет использовать при международных расчетах.

Законопроекты одобрили Госдума и Совет Федерации, решающее слово остается за президентом страны. Нововведение сможет вступить в силу, когда Путин поставит подпись в документе.


#новости #майнинг #криптовалюта
Источник: rg.ru
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