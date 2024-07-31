Зрители посмотрели эфир, где миллиардер делился способом, как удвоить капитал, но не все поняли, что это фейк.

На YouTube появилось видео, где Илон Маск рассказывал, как можно увеличить свой капитал в 2 раза. На самом деле предприниматель не записывал видео, мошенники использовали ИИ, который создал дипфейк. Цифровая копия была настолько убедительной, что люди перевели преступникам $28 с половиной тысяч в надежде быстро разбогатеть.

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Источник изображения: Forbes

Дипфейк-стрим, проводившийся с использованием нейросети, продлился 72 часа. Зрителям показалось, что это подтверждает тот факт, что видео записывает лично Илон Маск. Жертвы мошеннической схемы не посмотрели, что Илон Маск в это время находился на криптовалютной конференции в Нэшвилле, и об этом писали в прессе, показывали на ТВ.

Злоумышленники вынудили зрителей стрима отправить на указанные счета криптовалюту. Они говорили, токены обязательно удвоятся, а затем не выходили на связь. В общей сложности преступники вывели 0,332 BTC, 2,026 ETF и 374,63 DOGE на сумму $28 500. Одномоментно трансляцию смотрели 70 тысяч зрителей, YouTube не сразу заметил, что идет фейковый эфир, поэтому видео не было сразу заблокировано.



