Полицейские уже используют складные смартфоны, трудностей в эксплуатации пока не наблюдается.

В рамках реализации пилотной программы американские полицейские начали использовать раскладушки от бренда Samsung вместо нагрудной камеры. Устройство помогает фиксировать в хорошем качестве общение с гражданами, в том числе и подозреваемыми в совершении преступлений. Лица на камере не расплываются, в случае необходимости их можно пробить по базе данных и установить личность. Программа реализуется в 25 участках полиции в 5 штатах, в будущем возможно увеличение количества как участков, так и штатов.

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Источник изображения: Samsung

Представители Samsung подчеркнули, что выпустили для полицейских специальные версии Galaxy Z Flip. Телефоны были разработаны при поддержке Visual Labs. Модель для офицеров отличается от потребительских версий. Например, полицейские используют кнопку громкости мобильного устройства, чтобы запустить съемку. Процедура занимает несколько секунд. Кроме того, специальное ПО автоматически активирует съемку при обнаружении преследования или включений аварийных огней служебной машины.

Эксперты Samsung заявили о том, что складные смартфоны Galaxy Z Flip идеально подходят в роли использования нагрудных камер благодаря компактности, простоте использования и функциональности. Также камеры могут снимать улики, оставленные на месте преступления, телефон можно использовать как диктофон во время допросов и локатора для отслеживания местоположения офицера.



