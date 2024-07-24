Разработка получила название «NEO», внешне робот похож на собаку.

Министерство внутренней безопасности США представило модифицированного робота NEO, который идеально подходит для проведения штурмов.

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Источник изображения: Shazoo

Робот-пес оснащен «антенной решеткой», поэтому он может перегружать домашнюю сеть. Тем самым он делает устройства неработоспособными. NEO представляет собой улучшенную версию Q-UGV Vision 60 от Ghost Robotics, которая используется более 20 заказчиками. Разработчики сообщили, что одним из самых важных преимуществ системы является возможность ориентироваться в сложных ситуациях, обеспечивать качественную связь. Цель разработки заключается в том, чтобы преступники не смогли воспользоваться смарт-устройствами как мини-ловушками для сотрудников правоохранительных органов во время рейдов.

Идея создать робопса появилась после случая, когда подозреваемый в совершении преступления, заметил сотрудников ФБР через камеру, установленную на улице его дома. Это позволило открыть по ним огонь, в результате инцидента погибли опытные агенты, ранения разной степени получили 3 человека.



