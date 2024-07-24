Депутаты приняли отдельный документ, он не связан с регулированием криптовалюты в стране.

В рамках заседания депутаты успели рассмотреть 60 из 70 вопросов законопроектов о майнинге и расчетов в криптовалюте. Они не успели обсудить регулирование криптодобычи на территории России, этот вопрос должен решиться в ближайшем будущем.

Новый принятый проект обязывает майнеров, участников майнинговых пулов, администраторов придерживаться закона о противодействии отмывании доходов, финансированию преступной деятельности. В России обеспокоены тем, что криптовалюта является наиболее востребованным инструментом среди преступников.

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Источник изображения: Metaratings

Если возникнут вопросы к операциям по счету у компаний могут запросить подтверждающие документы, разъяснить все неясные моменты. Операторы майнинг-пулов и майнинговые компании должны соблюдать требование об идентификации клиентов и оценки рисков при подозрительных операциях. Если какая-либо операция покажется подозрительной, оператор должен сообщить о ней в Росфинмониторинг.

Россия занимает второе место после США по объему добытых биткоинов. В прошлом году майнеры из РФ добыли BTC на сумму 315 миллиардов рублей. Эксперты прогнозируют, что в 2024 году показатель увеличится. По данным опроса ВЦИОМ, 87% россиян знают, что такое криптовалюта. Большинство граждан уже не настроено скептически к заработку на криптовалюте, появляется больше майнеров и инвесторов.



