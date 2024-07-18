Новая опция позволяет общаться с людьми из разных стран, не испытывая дискомфорт от незнания иностранного языка.

В WABetaInfo подчеркивается, при желании пользователи могут автоматизировать перевод всех новых сообщений, только для этого обязательно нужно выбрать определенный язык. Так как обработка переводов проходит на устройстве, переведенная информация будет сохранять конфиденциальность. Сейчас встроенный переводчик может переводить на английский, арабский, русский языки и хинди.

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Источник изображения: ВКонтакте

Чтобы протестировать новые возможности популярного мессенджера, пользователю следует загрузить из Google Play клиент мессенджера со сборки 2.24.15.12. Пока не озвучена дата появления новой опции у релизной версии WhatsApp, но эксперты предполагают, что она будет востребована в разных странах, так как упрощает процесс коммуникации.

Источник изображения: Flectone

Ранее сообщалось о том, что WhatsApp больше не будет запускаться на кнопочных телефонах. Речь идет о Nokia на KaiOS. Приложением могут пользоваться люди, которые общались через мессенджер до 25 июня. Но у них в феврале следующего года исчезнет такая возможность, и чтобы переписываться через WhatsApp, им придется обновить устройство.



