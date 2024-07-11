В общей сложности исправлено более 140 уязвимостей, в том числе и 4 проблемы нулевого дня, которые активно использовали хакеры.

Разработчики Microsoft устранили 5 критических уязвимостей. Все они были связаны с удаленным выполнением кода. Эксперты обратили внимание на то, что хакеры не могли самостоятельно воспользоваться уязвимыми местами в системе, чтобы получить доступ к конфиденциальным данным. Очевидно, злоумышленники тщательно готовились к своим аферам и изучали своих потенциальных жертв. Мошенники отправляли жертвам вредоносный файл, и если его не устанавливать, не будет возможностей использовать его во вред.

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Источник изображения: Tehnoit

3 из 5 критических уязвимостей получили 9,8 балла по шкале шкале CVSS, но их эксплуатация, по мнению специалистов, была маловероятна. Вместе с тем эксперты считают, что сейчас отличное время проверить состояние своих серверов. Качественный аудит поможет узнать информацию о запуске лишних служб.