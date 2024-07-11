Обсуждается инициатива, которая подразумевает то, что владельцы аккаунтов с высокой посещаемостью в обязательном порядке будут передавать свои данные в Роскомнадзор.

Если инициативу одобрят, то блогеры с ежедневной аудиторией более 1 000 человек, должны будут передавать свои данные в Роскомнадзор. Если они откажутся это делать, их привлекут к ответственности. Сейчас по закону информация, которая распространяется без использования СМИ, должна быть также достоверной, а источник информации должен быть идентифицированным. Требование распространяется и на страницы в социальных сетях. Однако практика показывает, что многие блогеры не проверяют информацию и выдают ложные данные. По этой причине, как уточнили эксперты, требуется ввести нововведение.

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Источник изображения: Dzen

В случае одобрения инициативы интернет-пользователи начнут сообщать в РКН свои ФИО, контактные данные для направления юридически важных сведений. В Роскомнадзоре пояснили, речь идет не о регистрации в ведомстве, а об уведомлении, что владелец того или иного аккаунта в социальных сетях занимается распространением информации. Российским компаниям могут запретить размещать рекламу своих товаров и услуг на страницах блогеров, которые не передали свои данные РКН.

Это поможет бороться со злоумышленниками в сети, которые используют анонимность во вред. Такие аккаунты часто распространяют фейковые новости и призывают пользователей совершать противоправные действия.