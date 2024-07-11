Представители Apple объявили о росте продаж Mac во II квартале текущего года.

Эксперты заметили, это самый высокий показатель среди мировых производителей компьютеров. Аналитики IDC сообщают, в среднем мировые поставки ПК и ноутбуков увеличились на 3% в годовом исчислении. Второй квартал подряд индустрия ПК демонстрирует положительные показатели.

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По мнению вице-президента IDC Райана Рейта, ПК с поддержкой искусственного интеллекта способны спровоцировать еще одну волну обновлений. Но лишь 3% поставленных в этом году ПК оптимизированы для ИИ-решений. Mac, скорее всего, будет развиваться за счет интеграции Apple Intelligence. Это позволит производителю удовлетворить повышенный спрос на покупку техники. Опросы показывают, в разных странах люди стараются обновить ПК в 2024 году, так как уверены, что в будущем техника станет еще дороже, и они не хотят переплачивать.

Несмотря на это, в КНР был довольно-таки слабый спрос на приобретение ПК. Но без учета статистики из Китая, мировые поставки ПК увеличились на 5%. У Lenovo по-прежнему остается самая высокая доля рынка, компания смогла сохранить уровень примерно в 23%. Также в числе лидеров находятся HP, Dell.



