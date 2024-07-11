Об этом стало известно на выставке «Иннопром», которая проходит в Екатеринбурге.

Реализацией проекта «Телетроид» занимается «Андроидная техника». Ее представители рассказали, что робот будет оснащен исполнительной системой с захватами, с головным модулем по типу человека. Им будут управлять изнутри МКС, хотя робот будет за пределами станции. Его создают для космического полета, он будет готов к работе в условиях открытого космоса. Разработчики учитывают температуру, радиацию, пока неизвестно, сколько займет реализация проекта.

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Источник изображения: News.myseldon

«Андроидная техника» известна роботизированными разработками. В том числе речь идет о разработках для космоса. Например, в рамках SIRIUS-2024 робот, выпущенный на этом предприятии, проходил тестирование на лунной поверхности. Другой известной разработкой является FEDOR, первый робот-космонавт. В 2019 году он покорил космос, выполнил научную программу и вернулся на нашу планету.