О внедрении новой функции сообщает Android Central со ссылкой на инсайдеров.

Инженеры усовершенствовали трендовые складные телефоны от корейского бренда пылезащитой. Инсайдеры говорят, будущие складные телефоны будут выходить с пылезащитой, что должно положительно отразиться на производительности. Вероятнее всего, новую функцию получат Samsung Galaxy Z Fold 6 и Galaxy Z Flip 6.

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Источник изображения: Ngadget

Планы усовершенствовать линию складных смартфонов в обществе положительно восприняли. Пользователи помнят, в первых складных девайсах от Samsung не было защиты от влаги, хотя эта функция является распространенной. Пылезащита должна уберечь аппараты от поломок из-за попадания мелкого мусора в механизм шарнира. Девайсы должны получить защиту от попадания части больше 1 мм. В Android Central указано, что даже если маленькая пылинка попадет в шарнир/под дисплей, телефону будет нанесен ущерб. Презентация новых моделей складных телефонов от Samsung должна пройти завтра, десятого июля.



