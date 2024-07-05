Соответствующие уведомления получили производители техники. Федеральная торговая комиссия США запрещает устанавливать пломбы на ноутбуках, аргументируя это тем, что они мешают проведению ремонтных работ. Власти одобрили запрет, они установили, наклейки и пломбы действительно могут затруднить необходимый ремонт, поэтому их запретили на федеральном уровне. Имеются в виду наклейки, где указано, что гарантия аннулируется после снятия пломбы.
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Источник изображения: Habr
Эксперты заключили, подобные указатели ограничивают права потребителей, это нарушает закон. Производители техники должны поменять правила поддержки клиентов, иначе товары их производства будут признаны нелегальными, и они не смогут поступить в продажу в магазины на законных основаниях.
Было проведено исследование, которое показало, что жители США каждый год выделяют из своего бюджета примерно $40 миллиардов из-за невозможности отремонтировать свои устройства. В обществе уверены, что производители не хотят, чтобы потребители проводили замену аккумулятора, они желают, чтобы люди покупали новые товары.