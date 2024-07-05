Отныне ремонтные пломбы на ноутбуках в Америке признаны незаконными.

Соответствующие уведомления получили производители техники. Федеральная торговая комиссия США запрещает устанавливать пломбы на ноутбуках, аргументируя это тем, что они мешают проведению ремонтных работ. Власти одобрили запрет, они установили, наклейки и пломбы действительно могут затруднить необходимый ремонт, поэтому их запретили на федеральном уровне. Имеются в виду наклейки, где указано, что гарантия аннулируется после снятия пломбы.

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Источник изображения: Habr

Эксперты заключили, подобные указатели ограничивают права потребителей, это нарушает закон. Производители техники должны поменять правила поддержки клиентов, иначе товары их производства будут признаны нелегальными, и они не смогут поступить в продажу в магазины на законных основаниях.

Было проведено исследование, которое показало, что жители США каждый год выделяют из своего бюджета примерно $40 миллиардов из-за невозможности отремонтировать свои устройства. В обществе уверены, что производители не хотят, чтобы потребители проводили замену аккумулятора, они желают, чтобы люди покупали новые товары.



