Прыгающий робот при высоте 15 сантиметров весит чуть больше 205 с половиной грамм.

Ученые из Университета Манчестера объявили о том, что использовали комбинацию математических методов, компьютерного моделирования и лабораторных экспериментов для того, чтобы создать высоко прыгающего робота высотой 15 сантиметров и массой 205,6 грамм. При этом робот может преодолевать препятствия на своем пути, которые в несколько раз превышают его размер.

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Источник изображения: Lenta

Инженеры говорят, что их роботов можно использовать для наблюдения за труднодоступными пространствами. Они не только прыгают, но и могут обходить каменные глыбы. На этот опыт ученых вдохновил анализ наиболее частых проблем конструкции существующих роботов-прыгунов. Некоторые модели часто взлетают до того, как полностью освободят запасенную энергию пружины. Прыжки получаются неэффективными, так как они не могут набрать максимальной высоты. Чтобы не совершать подобные ошибки, британские инженеры решили использовать легкие ножки в форме призмы и применять растягивающиеся пружины. Они собираются продолжать работать над проектом. В будущем хотят научиться контролировать направление прыжков высоко прыгающих роботов.