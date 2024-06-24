В 2013 году компания рассказала об эксперименте Project Natick underwater data center, цель которого заключалась в проверке возможности запуска ЦОД под водой.

Перед тем как запустить проект, было проведено тестирование, а потом были пилотные запуски UDC-центра на Северных островах почти с 900 серверами на глубине более ста футов. Четыре года назад были опубликованы результаты самого крупного тестового запуска подводного дата-центра. Была подтверждена теория о том, что центры обработки данных способны функционировать в условиях под водой.

Более того, стало известно, что специалисты за все это время не столкнулись с большим количеством проблем, как если бы ЦОД был подключен на суше. Инженеры говорят, подводные серверы можно установить примерно за 3 месяца. Это очень быстро, если учесть, что в среднем строительство объекта на суше занимает до 2 лет.

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Источник изображения: Microsoft

Несмотря на то, что первый в мире подводный дата-центр исправно работал, Microsoft приняла решение о закрытии эксперимента. Подводные объекты трудно автоматизировать из-за дистанционного управления, специалисты в таких условиях не могут работать. Больше компания не будет строить центры обработки данных под водой. Полученные знания и опыт будут применяться в других сферах, поэтому можно утверждать, что работа была проделана не зря.



