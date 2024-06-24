Пока роботы моют полы в российских супермаркетах в тестовом режиме.

X5 Group объявила о запуске в сети «Перекресток» проекта по тестированию роботов PUDU, произведенных в Китае. Десять устройств работают в магазинах Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи. Пока на качество их работы никто не жаловался. Ожидается, техника сможет полноценно заменить поломоечную машину и сотрудника, который ответственен за чистоту в зале, без потери качества. Время на уборку не должно увеличиться.

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Источник изображения: It-world

В час устройство может мыть тысячу квадратных метров, работник с поломоечной машиной за 60 минут справляется с площадкой в сто квадратных метров. Робот работает качественно, при этом он здоровается с покупателями и при необходимости может вежливо попросить пропустить его. Тестирование роботизированной техники продлится до августа 2024 года. После этого компания будут анализировать результаты работы роботов PUDU, произведенных в Китае.



