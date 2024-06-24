Компактный размер на качество не влияет. В будущем эта разработка может применяться при производстве мобильных телефонов.

Физики, инженеры Делфтского технического университета рассказали журналистам о своем прорыве в сфере нанотехнологий. Им удалось сконструировать микрофон в 200 раз меньше стандартного устройства. Вибрирующую мембрану заменяет графеновый лист. Принцип работы микрофона строится на использовании лазеров, один из которых побуждает мембрану вибрировать на резонансной частоте, другой определяет изменения частоты. Звук преобразуется в электросигнал. Чтобы продемонстрировать качество своей разработки, авторы проекта записали с его помощью музыку из игры Super Mario Bros. Это показало, что микрофон действительно работает и не искажает звук.

реклама

Источник изображения: Securitylab

Рабочее пространство инновационного микрофона занимает десять микрометров. На площади, занимающей 1 обычный микрофон, можно установить несколько миниатюрных устройств. Это поможет расширить возможности в области шумоподавления. Ученые будут продолжать проводить исследования. Они говорят, пока применять их разработку в смартфонах не получится. Лазерная система, которая нужна для считывания сигнала с графеновой мембраны, остается громоздкой. Она больше, чем сам графеновый лист.



