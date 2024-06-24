Опция, которая появится осенью, по расчетам экспертов должна упростить обслуживание мобильного устройства.

Автоматическая диагностика присутствует в III бета-версии ОС, после ее запуска владельцы Android-смартфонов могут узнавать состояние компонентов, оценку исправной работы аппарата. Эксперты говорят, новая опция упрощает обслуживание/ремонт телефона.

Опцию можно активировать в разделе «Диагностика устройства», будет выбор: «Работоспособность компонентов» или «Режим оценки». В первом случае запускаются ручные тесты, можно проверить состояние батареи и накопителя. При выборе второго варианта показывается оценка качества девайса.

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Источник изображения: Dzen

При запуске диагностики можно оценить экран на предмет наличия «битых» пикселей, емкость батареи. Также можно определить примерный срок службы процессора. Если сделать скан QR-код другого телефона на Android, можно проверить его работоспособность. Ранее стало известно о том, что в Android 15 будет поддерживаться зарядка через NFC. Android 15 должен выйти осенью этого года.