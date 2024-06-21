Ожидается, новинка появится в продаже до конца июня. Эксперты прогнозируют, что на эту модель будет широкий спрос в разных странах.

Пауэрбанк емкостью 12 000 мАч от бренда OnePlus поступит в продажу в конце месяца в 2 цветах: Cloud Green и Silver Wing White. Пока нет информации, сколько 100W Super Flash Charging Power Bank будет стоить. Устройство имеет гладкую прямоугольную форму с двухцветной отделкой. В нее встроен 1 порт USB-C, 1 порт USB-A. Производитель установил кнопку питания для удобства использования.

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Источник изображения: Hi-tech

Максимальная мощность, которую поддерживает устройство, составляет 100 Вт, входная мощность определяется в 45 Вт. OnePlus уточняет, через пауэрбанк можно заряжать не только мобильные телефоны, но и портативные ноутбуки. О других характеристиках пока неизвестно. Очевидно, благодаря компактности новинку будет легко брать с собой при выходе из дома. Она подходит для каждодневного использования. Перед анонсом пауэрбанк емкостью 12 000 мАч прошел тестирование, доказывающее безопасность в эксплуатации.