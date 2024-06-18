Специалисты подняли эту тему с учетом того, что с каждым годом в мире становится больше кибератак. Взлом внутренней системы заметен не сразу, но выявить зараженный компьютер можно.

В первую очередь рекомендуется обращать внимание на неестественное поведение девайса. Например, ненормально, что компьютер стал быстро разряжаться. Часто во взломанных устройствах работают в фоновом режиме загруженные программы. Главный признак зараженного ПК можно определить по предупреждению от систем защиты. При обнаружении предупреждения следует начать полную проверку ПК. При взломе устройств может быть активирована веб-камера без ведома пользователя.

реклама

Источник изображения: Newizv

Были случаи, когда злоумышленники запускали вредоносное ПО для майнинга, которое задействовало все ресурсы процессора и видеокарты. На незараженном ПК программы работают исправно, не бывает «зависаний», не могут появиться иконы программ, если вы их не загружали. Если такие иконки образовались, значит, их кто-то установил. Эксперты PCWorld также напомнили, вирусы могут устанавливать расширения и отправлять письма из электронной почты от имени пользователя.



