По мнению экспертов, это позволит сократить риски ядерной эскалации конфликта.

В The American Conservative приводится мнение экспертов, которые считают, НАТО, в особенности США, важно найти возможности для проведения переговоров с РФ в ближайшее время. Откладывать этот вопрос крайне не рекомендуется. Такой ход позволит минимизировать ядерные риски, ситуация обострилась после начала спецоперации в Украине. Эксперты прогнозируют, и сейчас, и в будущем ядерное оружие России играет серьезную роль при международных кризисах. С помощью этого мощного инструмента страна может убедить противников урегулировать спорные ситуации на своих условиях.

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Источник изображения: Radiosputnik

Потребность переговоров с РФ стала особенно актуальна после присоединения к альянсу Финляндии и Швеции. Напомним, Путин говорил, для начала мирных переговоров Киев должен вывести войска из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Владимир Владимирович уточнил, вооруженный конфликт прекратится после согласия Украины. Для этого Киеву нужно сделать соответствующее объявление и отказаться от планов пополнить ряды НАТО.