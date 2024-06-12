Профессор Крымского федерального университета рассказал прессе, в ближайшем будущем будет неизбежно сокращение количества комаров и других насекомых.

На этот фактор влияет засуха, образованная от аномальной майской и июньской жары 2024 года. Снижение численности всех насекомых на Крымском полуострове неизбежно. 2024 год профессор назвал необычным, ведь водохранилища полные, но деревья и растительность страдают знойным летом. В слоях почвы накопилось слишком мало влаги, поэтому склоны сухие, от этого страдают растения, которые должны активно цвести. Из-за того, что пересыхают мелкие водоемы, сокращается численность комаров и других насекомых. Их размножение отстает от привычных темпов.

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Источник изображения: M24

Иванов подчеркнул, что причин для паники нет, поскольку у природы в запасе все достаточные организмы, чтобы пережить засуху. Виды насекомых не погибнут этим летом, но их численность действительно сократится. В обществе обсуждают эту тему, многие интернет-пользователи рады, что летом станет меньше комаров, чем обычно. Положительные эмоции разделяют не все, поскольку комары являются необходимым компонентом природного равновесия. Это звенья более крупной системы — биоценоза, где все имеет значение. Речь идет об атмосфере, водном режиме, почве, микроорганизмах и животных.



